Geyik Dağları'nın Eşsiz Güzelliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Geyik Dağları'nın Eşsiz Güzelliği

Geniş Video İzle

Geyik Dağları, Antalya'da doğal güzellikleriyle ziyaretçileri cezbediyor. Koruma uyarıları yapılıyor.

20.04.2025 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek rakımlı Geyik Dağları hayran bırakıyor

ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde bulunan Geyik Dağları, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Bir yüzü Antalya diğer yüzü ise Konya yaylalarına komşu çevrili olan Toros Dağlarının zirvesinde bulunan Geyik Dağlarına gelen doğa tutkunları, Torosların bu etkileyici kesiminde eşsiz manzaralarla karşılaşıyor.

Zirveleri 3 bin metreye yakın yüksekliğiyle dikkat çeken Geyik Dağları, özellikle bahar aylarında sarı çiğdemler ve endemik türlerdeki çiçeklerle görsel şölen oluşturuyor. Bölgede yetişen "Yasemine" adlı çiğdem türü, sadece Toroslara özgü olmasıyla bilimsel açıdan da büyük önem taşıyor. Bölgede iklim değişiklikleri nedeniyle bu yıl çiğdemler geçmiş yıllara göre daha az ve daha erken açtığı gözlemlenirken, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan doğaseverler, bölgenin korunması için ziyaretçilere önemli uyarılarda bulunuyor. Özellikle arazi araçları ve motosikletlerle yapılan kontrolsüz girişlerin doğal yaşama zarar verdiği vurgulanıyor. Ayrıca çöplerin toplanmaması gibi sorunlar, bu el değmemiş güzelliklerin gelecek nesillere aktarılmasını tehdit ediyor.

"Bu güzellikleri herkesin gelip görmesini istiyoruz"

Konya'nın Hadim ilçesinden doğa tutkunu Hasan Sayın, bu dağlara yaz kış, her zaman geldiklerini belirterek, "Her mevsimin ayrı bir güzelliği, ayrı bir tadı var. Biz bu mevsimde genelde araçlar çıkmadan önce geldiğimiz için bu güzellikleri yakalayabiliyoruz. Bunu yakalayamayan arkadaşlarımız oluyor, onlar da bizim deneyimlerimizden faydalanıyor. Şu anda Geyik Dağları silsilesinin, Geyik Dağı eteklerindeyiz. Bu dağların zirveleri 3 bin metre yüksekliktedir. Bu yüzden çıkması biraz zor ama bu dağların meraklısı çoktur da. Bu yollar açıldığı zaman, buraya Antalya'dan, Konya'dan ve daha birçok yerden gelen arkadaşlarımız oluyor. Şöyle baktığımızda, geçmiş yıllara nazaran şu an çiğdem biraz az görünüyor. Burada şuan sarı çiğdem var ve bir de "Yasemine" diye endemik bir çiğdem türü var. Bu bitki Toroslara ve Türkiye'mize özgü, başka yerde olmayan bir tür. Biz bu güzellikleri herkesin gelip görmesini istiyoruz. Fakat bazı arkadaşlarımız var, motosikletle ya da araçlarla gelip buralarda drift atıyorlar. Bu pek hoş olmuyor. Geçmiş yıllarda bunu gördük. Mümkünse bu arkadaşlar ya gelmesinler ya da geldiklerinde araçlarında beklesinler, etrafı güzelce seyretsinler, herkes gibi davransınlar. Biz daha çok doğayı seven insanların, bayanların, çocukların, yaşlıların gelip bu güzelliği yerinde görmesini istiyoruz. Hem karın, hem sarının, hem yeşilin arasından geçsinler. İlerleyen günlerde burada düğün çiçekleri açacak, çayırlar sapsarı olacak, yeşerecek. Ancak bu çiçeklerin de bir 10 günlük ömrü var. 10 gün sonra bunlar da olmayacak. Bu güzellikleri görmeye Antalya ve Alanya tarafından turistik gezi amaçlı turlar düzenleniyor. İnsanlar geliyor ama lütfen gelenler çöplerini alıp gitsinler, burada bırakmasınlar" dedi.

"Bu sene kış sert geçmeyince erkenden yollar açılmış, biz de bahar güzelliklerini kaçırmamak için geldik"

Bölge sakinlerinden Yahya Keklik ise, "Hadim Gezleviliyim ve emekliyim. Boş zamanlarımızı doğa yürüyüşleriyle geçiriyoruz. Bu doğa yürüyüşleri hoşumuza gidiyor. Buraya da Geyik Dağı'nın eteklerine geldik bugün. Rakım biraz yüksek. Yalnız, önceki kışlar gibi olmayınca yollar açılmış, erkenden geldik tabii. Bu doğal güzellikleri görmek herkese nasip olmuyor. Biz de bu fotoğrafları çekerek halka duyuruyoruz. Daha önceki yıllarda bu bölgelere erken gelemezdik, mayısa kadar yollar açılmazdı. Bu sene kış sert geçmeyince erkenden yollar açılmış, biz de bahar güzelliklerini kaçırmamak için geldik. Doğada yürümek, gezmek hoşumuza gidiyor. Tabii şehir hayatına alışkın olanları böyle doğa yürüyüşüne çekmeyi hedefliyoruz. Herkes doğadan faydalansın, sebeblensin. Bu dağlar insana huzur veriyor, rahatlatıyor. Tabii şehrin o gürültülü atmosferi biraz daha zor oluyor. Buralar kendimizi daha iyi hissettirdiği için devamlı geliyoruz" şeklinde konuştu.

"Toroslar için Hollanda'dan geldim"

Hollanda'da yaşayan Mustafa Karapınar ise, "Rahmetli Ferdi Tayfur'un dediği gibi, "Allah rahmet eylesin" onun ismini anmışken, "Of dağlar of!" diyor ya. Gerçekten of Toroslar, of! Bu Toroslar beni yakıp bitiriyor. Gerçekten bu Toroslar için Hollanda'dan geldim. Her sene senelik iznimi, zamanımı buralara ayırıyorum, Toroslar'a ayırıyorum. Rakım aşağı yukarı 2 bin. Buraları çok seviyorum, çok özlüyorum. Buralar için ne bileyim, yapılmayacak iş yoktur yani. Buralara gelmenizi tavsiye ederim, görmenizi tavsiye ederim. Ama gelin, görün hiçbir çiğdeme, hiçbir çiçeğe basmadan fotoğrafımızı çekelim, günümüzü geçirelim. İşte mangalımızı yapalım, soğuk sularından içelim, karlı pekmezlerini yiyelim. Bakın, her taraf kar şu anda. Tam kar yeme zamanı hava güzel, Toroslar güzel" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gündoğmuş, Antalya, Güncel, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geyik Dağları'nın Eşsiz Güzelliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho Brezilya’dan gelen dev teklifi reddetti Jose Mourinho Brezilya'dan gelen dev teklifi reddetti
Derin Talu’dan bornozlu yatak pozu Derin Talu'dan bornozlu yatak pozu
İstanbul Valiliği, saat 15.00’ten itibaren Taksim, Şişhane metro istasyonu ve F1 fünikülerini ikinci bir duyuruya kadar kapattı. İstanbul Valiliği, saat 15.00'ten itibaren Taksim, Şişhane metro istasyonu ve F1 fünikülerini ikinci bir duyuruya kadar kapattı.
İstanbul’da ilk kez görüldü Dokunanı zehirliyor İstanbul'da ilk kez görüldü! Dokunanı zehirliyor
İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak Birinde KPSS şartı da yok İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak! Birinde KPSS şartı da yok
23 ton tarihi geçmiş lor peyniri ele geçirildi 23 ton tarihi geçmiş lor peyniri ele geçirildi
KPSS’de 78. olan öğretmen adayının isyanı: Üzüntüden ağlıyorum KPSS'de 78. olan öğretmen adayının isyanı: Üzüntüden ağlıyorum
3 metrelik yayın balığı kilosu 450 liradan satışa çıkarıldı 3 metrelik yayın balığı kilosu 450 liradan satışa çıkarıldı
Taşlar yerinden oynuyor Real Madrid’de deprem Taşlar yerinden oynuyor! Real Madrid'de deprem
Yıl 2025 ama onlar ilk kez ATM kullanacak Yıl 2025 ama onlar ilk kez ATM kullanacak
Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler

18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
17:59 Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol’a ara verdi Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'a ara verdi
17:17 Kardeşi Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor
17:16 Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı İşte ilk ifadesi Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi
17:05 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini programa çıkarmak isteyen Candaş Tolga Işık’a tehdit Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa çıkarmak isteyen Candaş Tolga Işık'a tehdit
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
13:38 Türkiye’de trafikte artık en çok o araçlardan var Türkiye'de trafikte artık en çok o araçlardan var
13:33 Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak
13:24 Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
13:20 Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
13:15 Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
12:47 Karsu anne oldu İşte bebeğine verdiği isim Karsu anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
12:40 Fidan Gül’ün ifadesi ortalığı karıştırdı Tutuklu başkandan jet açıklama Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 20:57:10. #7.13#
SON DAKİKA: Geyik Dağları'nın Eşsiz Güzelliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement