Geyiklerin Karda Neşeli Anları - Son Dakika
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Geyiklerin Karda Neşeli Anları

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Bolu'da kar altında oynayan geyikler, vatandaş kameralarına yansıdı ve sosyal medyada ilgi gördü.

24.02.2025 14:03
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Geyiklerin kar neşesi kamerada

BOLU - Bolu'nun Yedigöller Milli Parkı'nda ve Göynük ilçesinde karda oynayan geyikler vatandaş kamerasına yansıdı.

Bolu'da geçtiğimiz 5 gün boyunca kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkisini azaltmasının ardından yaban hayatı görüntülendi. Kar yağışıyla birlikte neşeli anları kayda alınan geyikler vatandaş kamerasına yansıdı. Yedigöller Milli Parkı'nda ağaçların arasında bir arada duran geyikler görüntülendi. Öte yandan Göynük ilçesinde yol kenarında karda oynayan geyikler cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.

Kaynak: İHA

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