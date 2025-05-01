Geyve'de Kaçak Hayvan Operasyonu

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak yollarla bulundurulan 102 egzotik hayvan ile 5 dondurulmuş hayvan ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Nisan 2025 tarihinde Kaçakçılık ve Hayvanlara Karşı İşlenen Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ö.K. (31) isimli kişinin ikametgahına operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 5 siyah kuğu, 7 mandarin ördeği, 4 suna ördeği, 7 karolin ördeği, 3 beyaz mandarin, 31 cüce Pekin ördeği, 2 emu, 6 gümüş sülün, 14 mavi tavus kuşu, 12 beyaz tavus kuşu, 3 hatuni sülün, 2 kırmızı altuni sülün, 2 kral sülün ve 5 tahnitli hayvan ele geçirildi.

Ele geçirilen hayvanlar, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) personeli tarafından Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli Ö.K. hakkında ise 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3. maddesinin 7. fıkrası uyarınca adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, hayvanların korunması ve kaçakçılıkla mücadelede vatandaşların yaptığı ihbarların önemine vurgu yaparak, her ihbarın ciddiyetle değerlendirildiğini belirtti.

Haber: İsa ÇİÇEK/GEYVE(Sakarya)