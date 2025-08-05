Geyve\'de Ot Yangını Kontrol Altında

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde çıkan ot yangını, ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Geyve ilçesinin Epçeler Mahallesi'nde öğle saatlerinde ot yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ilk olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve İtfaiyesi ekipleri ulaştı. Çevre ilçelerden de çok sayıda destek ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabalarıyla yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.