Sakarya'nın Geyve ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Soğuksu Mezarlığı mevkisinde T.K. idaresindeki 34 FIK 220 plakalı tır virajı alamayarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Geyve'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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