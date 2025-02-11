Gezi Parkı Davasında Beraat Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gezi Parkı Davasında Beraat Kararı

Uluslararası Af Örgütü, Gezi Parkı davasında beraat eden isimlerin adaletsizliğin sona erdiğini belirtti.

11.02.2025 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Uluslararası Af Örgütü Kıdemli Türkiye Kampanyacısı Milena Buyum, Gezi Parkı davası kapsamında verilen beraat kararlarına ilişkin "Karar, Mücella Yapıcı, Hakan Altınay ve Yiğit Ekmekçi'ye yönelik siyasi güdümlü yargılamayı ve yıllardır maruz kaldıkları adaletsizliği sona erdirdi" açıklamasını yaptı. Buyum, halen tutuklulukları süren iş insanı Osman Kavala, avukat Can Atalay, şehir plancısı Tayfun Kahraman, belgeselci Mine Özerden ile film yapımcısı Çiğdem Mater'in de derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Gezi Parkı davası kapsamında haklarında 18'er yıl hapis cezası verilen ve mahkümiyet kararı Eylül 2023'te Yargıtay tarafından bozulan mimar Mücella Yapıcı, akademisyen Hakan Altınay ve iktisatçı Yiğit Ali Ekmekçi, yeniden yargılandıkları davada beraat etti. Uluslararası Af Örgütü Kıdemli Türkiye Kampanyacısı Milena Buyum da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugünkü karar, Mücella Yapıcı, Hakan Altınay ve Yiğit Ekmekçi'ye yönelik siyasi güdümlü yargılamayı ve yıllardır maruz kaldıkları adaletsizliği sona erdirdi. 7 yılı aşkın süre boyunca savcılık yetkilileri, bu kişilere yöneltilen temelsiz suçlamaları destekleyecek herhangi bir kanıt sunmakta defalarca başarısız oldu. Cezaevinde tutulmaları bir yana, isnat edilen bu tuhaf suçlamaların hiçbiriyle karşı karşıya kalmamalılardı. Yapıcı, Altınay, Ekmekçi ve diğer 5 Gezi davası düşünce mahkümunun haksız bir biçimde yargılanması bu kişilerin haklarına yönelik ağır ihlallere yol açmakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye'de adalet sisteminin nasıl bir siyasi baskı aracı haline geldiğinin de utanç verici bir örneği oldu. Bu beraat kararının ardından hala cezaevinde tutulan Osman Kavala ve diğer 4 Gezi davası düşünce mahkümu da derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gezi Parkı Davasında Beraat Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:48 Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
18:06 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
17:56 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi
17:52 Trump’tan gazı alıp el yükselttiler İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan “Gazze’yi ilhak“ tehdidi Trump'tan gazı alıp el yükselttiler! İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "Gazze'yi ilhak" tehdidi
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
07:57 Mansur Yavaş’tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem Mansur Yavaş'tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem
07:46 Kedisini araçta bırakıp yurt dışına çıktı Kedisini araçta bırakıp yurt dışına çıktı
07:46 Sürücüler dikkat Bunları yapan hapis yatacak Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak
07:27 “Ön seçimde yokum“ diyen Yavaş’tan ikili aday formülü "Ön seçimde yokum" diyen Yavaş'tan ikili aday formülü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 20:56:46. #1.13#
SON DAKİKA: Gezi Parkı Davasında Beraat Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.