Gezi Parkı Davasında Beraat Kararı

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(İSTANBUL) - Uluslararası Af Örgütü Kıdemli Türkiye Kampanyacısı Milena Buyum, Gezi Parkı davası kapsamında verilen beraat kararlarına ilişkin "Karar, Mücella Yapıcı, Hakan Altınay ve Yiğit Ekmekçi'ye yönelik siyasi güdümlü yargılamayı ve yıllardır maruz kaldıkları adaletsizliği sona erdirdi" açıklamasını yaptı. Buyum, halen tutuklulukları süren iş insanı Osman Kavala, avukat Can Atalay, şehir plancısı Tayfun Kahraman, belgeselci Mine Özerden ile film yapımcısı Çiğdem Mater'in de derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Gezi Parkı davası kapsamında haklarında 18'er yıl hapis cezası verilen ve mahkümiyet kararı Eylül 2023'te Yargıtay tarafından bozulan mimar Mücella Yapıcı, akademisyen Hakan Altınay ve iktisatçı Yiğit Ali Ekmekçi, yeniden yargılandıkları davada beraat etti. Uluslararası Af Örgütü Kıdemli Türkiye Kampanyacısı Milena Buyum da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugünkü karar, Mücella Yapıcı, Hakan Altınay ve Yiğit Ekmekçi'ye yönelik siyasi güdümlü yargılamayı ve yıllardır maruz kaldıkları adaletsizliği sona erdirdi. 7 yılı aşkın süre boyunca savcılık yetkilileri, bu kişilere yöneltilen temelsiz suçlamaları destekleyecek herhangi bir kanıt sunmakta defalarca başarısız oldu. Cezaevinde tutulmaları bir yana, isnat edilen bu tuhaf suçlamaların hiçbiriyle karşı karşıya kalmamalılardı. Yapıcı, Altınay, Ekmekçi ve diğer 5 Gezi davası düşünce mahkümunun haksız bir biçimde yargılanması bu kişilerin haklarına yönelik ağır ihlallere yol açmakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye'de adalet sisteminin nasıl bir siyasi baskı aracı haline geldiğinin de utanç verici bir örneği oldu. Bu beraat kararının ardından hala cezaevinde tutulan Osman Kavala ve diğer 4 Gezi davası düşünce mahkümu da derhal serbest bırakılmalıdır."