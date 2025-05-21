Gezi Parkı Eylemleri Soruşturması Sonuçlandı - Son Dakika
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Gezi Parkı Eylemleri Soruşturması Sonuçlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin 12 yıl sonra takipsizlik kararı verdi.

21.05.2025 09:07
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Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları ileri sürülen 777 kişi ve eyleme katılan siyasi partiler ile kurumlar hakkında 12 yıl sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ek soruşturma sonuçlandı. Başsavcılık, 23 kişinin daha önce yargılanması, 3 kişinin eyleme katılıp katılmadıklarını tespit edilememesi, bir kişi hakkında mağdurun şikayetçi olmaması, 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve 742 kişi hakkında zamanaşımı nedeniyle takipsizlik kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Mart 2013'te İstanbul'da başlayan Taksim Gezi Parkı eylemlerine destek için Ankara'da 31 Mart'ta başlayan eylemlere katıldıkları ileri sürülen 777 kişi ile birlikte yine eyleme katılan siyasi partiler ve kurumlar hakkında 12 yıl aradan sonra soruşturma başlattı.

Soruşturma başlatılmasına gerekçe olarak "kitlesel boyut kazanan eylemler nedeni ile eylemler sonucunda çok sayıda kanuna aykırı gösteri düzenlendiği, bu gösterilerde göstericilerin uyguladıkları şiddet nedeniyle çok sayıda kamu görevlisi ve sivil şahsın yaralandığı, gösterilere katılanların çok sayıda iş yerleri ve araçlara zarar verdikleri, yollarda barikatlar kurarak ulaşımı engelledikleri, kamu düzenini ihlal ettikleri gibi kamu güvenliğine de önemli ölçüde zarar verdiklerinin tespit edilmesi" gösterildi.

15 ayrı suç isnat edildi

Eyleme katılan kişilere "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma", "kamu malına zarar verme", "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma", "görevi yaptırmamak için direnme", "kasten yangın çıkarma", "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama", "halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşum aracı içindeki eşya hakkında hırsızlık", "mala zarar verme", "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "cumhurbaşkanına hakaret", "hakaret", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" gibi suçlar isnat edildi.

Zamanaşımı hükümleri uygulandı

Soruşturma sonucunda 23 kişi hakkında atılı eylemler nedeniyle yargılandıkları ve bu yüzden tekrar kamu davası açılamayacağı belirtildi. Öte yandan, bir kişi hakkında mağdurun şikayetçi olmaması, 3 kişi hakkında eyleme fiilen katılıp katılmadıklarının tespit edilememesi, 8 kişi hakkında da hayatını kaybetmeleri gerekçeleriyle takipsizlik kararı verildi. Geri kalan 742 kişi hakkında da üzerine atılı suçlar yönünden eylemlerin 2013 yılında gerçekleşmesi nedeniyle zamanaşımı hükümlerinin uygulanması gerektiği ifade edilerek kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Kaynak: ANKA

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