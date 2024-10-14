Gezici Kütüphane, köy okullarındaki öğrencilerin okuma alışkınlığını geliştiriyor

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Edirne'deki Gezici Kütüphane, köy okullarındaki öğrencileri kitapla buluşturup okuma alışkınlığını geliştiriyor.

Kent merkezindeki kütüphanelere ulaşmada sıkıntı yaşayan öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce 2 yıl önce kente gönderilen mobil kütüphane sayesinde kitaplara ulaşma şansı elde ediyor.

Gezici Kütüphane, 2 yıldır köy köy dolaşarak öğrencilere hizmet veriyor. Edirne İl Halk Kütüphanesi çalışanları tarafından her gün farklı bir köye götürülen kütüphanede 2 bin 500 kitap, 51 dergi, zeka oyunları, led televizyon, projeksiyon perde ve bilgisayarlar bulunuyor.

Kütüphanede ödünç verme, internet erişimi, film gösterimi, süreli yayınlardan ve eğitici oyuncaklardan yararlanma gibi hizmetler veriliyor. Öğrenciler okumak istedikleri kitap ve dergileri 15 günlüğüne ödünç alabiliyor.

Okuma kültürünü yaygınlaştırmak, kütüphaneleri ve kitabı görünür kılmak için hizmet veren Gezici Kütüphane, kitabı ve kütüphaneyi vatandaşların ayağına götürüyor.

"Öğrenciler için bulunmaz bir fırsat"

Yeni eğitim öğretim döneminde kitaba erişimi kolay olmayan öğrenciler için yollara çıkan Gezici Kütüphane'nin ilk durağı merkeze bağlı Tayakadın köyü oldu.

Tayakadın Şehit Cem Havale İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde gün boyunca hizmet veren kütüphaneyi gezerek bol bol kitap okuyup diledikleri kitapları da ödünç aldı.

Okul müdürü Mümin Kurtuldu, AA muhabirine, Gezici Kütüphane'nin öğrencilere büyük katkı sağladığını söyledi.

Gezici Kütüphane'ye yoğun ilgi gösteren öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştiğini belirten Kurtuldu, şunları kaydetti:

"Biz çok memnunuz, kütüphanemiz 15 günde bir geliyor. Bizim okulumuza 8 köyden öğrenci geliyor. Köylerde kütüphane olmadığı için kitaba erişim sınırlı. Bu araçla kitaplar öğrencilerin ayağına kadar geliyor. İki haftada bir yeni kitaplar alıyorlar. Bu öğrenciler için bulunmaz bir fırsat. Gelişimlerine katkı sağlıyor, çok memnunuz ve devam etmesini istiyoruz. Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze ve İl Halk Kütüphanemize çok teşekkür ediyoruz."

Yeni kitaplarla tanışıyorlar

Öğrencilerden Dicle Polat, Gezici Kütüphane sayesinde yeni kitaplarla tanıştığını ifade etti.

Kitap okumayı çok sevdiğini belirten Polat, "Buradan kitap ödünç alıyoruz, 15 gün sonra iade edip yeni kitaplar alıyoruz. Geçen sene bu kütüphaneden 20 kitap okudum, bu yıl daha fazla kitap okumayı hedefliyorum." dedi.

Ali Devran Yıldız da Gezici Kütüphane'yi heyecanla beklediklerini belirterek, "Kitapları evimize götürebiliyoruz. Okuma alışkanlığımız gelişiyor, ödevlerimize katkısı oluyor." diye konuştu.

Ömer Ertuğrul da 15 günde bir yeni kitap aldıklarını ve Gezici Kütüphane aracılığıyla 20'den fazla kitap okuduğunu kaydetti.