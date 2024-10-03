Gıda Denetim Ekibine Başarı Belgesi - Son Dakika
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Gıda Denetim Ekibine Başarı Belgesi

Sorgun Kaymakamı, gıda denetim ekibini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

03.10.2024 14:46
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Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat ile gıda denetim ekibinde görevli 3 personeli başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Aydın, Canbolat ile müdürlük bünyesinde görev yapan gıda mühendisleri Esra Dinç Özevin, Melek Şentürk ve veteriner sağlık teknikeri Mustafa Keskin'den oluşan ekibin 687 işletmeyi 970 kez denetlediğini söyledi.

Halkın sağlığını ön planda tutan ekibin gayretli çalışmalarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendirildiğini belirten Aydın, "Gıda kontrol ekibi, 2024 yılı içerisinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim faaliyeti yürüten toplam 687 işletmeyi 970 kez denetledi. Alo 174 ihbar ve zehirlenme şikayetlerine istinaden toplamda 45 denetim yapmış, denetimler esnasında 50 numune almıştır. Alınan numuneler ilgili laboratuvara gönderilerek değerlendirildi. Faaliyetlerinde olumsuzluk tespit edilen 20 işletmeye 5996 Sayılı Kanun gereği idari yaptırım uygulandı." dedi.

Kaynak: AA

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