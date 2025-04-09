Gıda Denetimleri Kararlılıkla Devam Ediyor

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetim faaliyetlerinin kararlı ve aralıksız sürdüğünü bildirdi. Hiçbir kişi ya da kurumun halk sağlığına zarar vermesine müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Yumaklı, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımların gecikmeksizin uygulandığını kaydetti.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Adana Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Adana Merkez Park'ta faaliyet gösteren bir işletmede hijyenik olmayan şartlarda döner hazırlanarak satışa sunulduğu ile ilgili yayınlanan fotoğraf ve videolar doğrultusunda, gıda kontrol görevlilerince işletmeye idari yaptırım uygulanarak, işletmenin karnaval alanındaki faaliyetlerinin sonlandırıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün açıklamasını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimizdir. Bakanlık olarak, tüketicimize güvenilir gıda ulaştırmak amacıyla yürüttüğümüz denetim faaliyetlerimiz kararlı şekilde ve aralıksız devam ediyor. Tüm illerimizde, risk esasına dayalı ve izlenebilirlik odaklı denetimlerimiz sürüyor. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımlar gecikmeksizin uygulanıyor. Hiçbir kişi ya da kurumun halk sağlığına zarar vermesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı tekraren ifade etmek isterim. Güvenilir gıda için, dün olduğu gibi yarın da sahada olacağız. Yoğun şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum."