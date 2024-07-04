Giresun Adası Manzaralı Çöplük Şok Yaratıyor - Son Dakika
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Giresun Adası Manzaralı Çöplük Şok Yaratıyor

Doğu Karadeniz'in tek yaşanabilir Giresun Adası karşısında bulunan vahşi çöp depolama alanı, ziyaretçilerin büyük şok yaşamasına neden oluyor. Aksu Mahalle Muhtarı İlker Uzuner, çöplüğün bir zamanlar güzel bir sahil olan alanda bulunduğunu ve biran önce boşaltılması gerektiğini belirtti. Çevre katliamının durdurulması ve sahilin tekrar yaşanabilir hale getirilmesi için yetkililerin harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

04.07.2024 20:01
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Giresun Adası manzaralı çöplük

Doğu Karadeniz'in yaşanabilir tek adasını görmeye gelenler gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşıyor

Giresun sahilindeki çöp depolama alanına tepkiler sürüyor

GİRESUN - Doğu Karadeniz'in tek yaşanabilir Giresun Adası karşında Uluslararası Aksu Festivali'nin yapıldığı sahildeki vahşi çöp depolama alanına tepkiler sürüyor.

Giresun'un bir zamanlar ada karşısında en güzel plajının yerinde şimdilerde çöplükten bir tepe oluştuğunu kaydeden Aksu Mahalle Muhtarı İlker Uzuner, 20 yıldır vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan yerin bugün ise çöp ve moloz alanına dönüştüğünü söyledi.

Doğu Karadeniz'in tek yaşanabilir Giresun Adası manzaralı çöp alanının biran önce boşaltılması gerektiğini belirten Muhtar İlker Uzuner, "Giresun Adası karşısı bugünkü çöp dağının bulunduğu yer bir zamanlar Aksu mahallemizin en güzel sahiliydi. Burası aynı zamanda turizm alanı ilan edilerek Uluslararası Aksu Festivali'nin yapıldığı yerdir. 2004 yılından itibaren hafriyat yığın alanı ve maalesef ki vahşi çöp depolama alanı olarak da kullanıldı. 2014 yılımda katı atık bertaraf tesisinin kurulması ile bu alan artık çöp depolama alanı olarak kullanılmıyor. Fakat moloz depolama alanı olarak kullanılmaya devam ediyor. Ancak hafriyatın altında kalan çöpler deniz taşkınlarıyla yine sahilde kendini gösteriyor. Şuanda ada manzaralı molozlarla üstü kapatılmış olan bir çöp tepesi bulunmaktadır. Hala bu sahildeki çöp alanına moloz dökülmesine göz yumularak adeta çevre katliamına davetiye çıkartılmaktadır" dedi.

"Ada manzaralı çöp alanı boşaltılmalı"

Çevre katliamının durdurularak, sahillerinin bir yaşam alanına dönüşmesini isteyen Aksu Mahalle Muhtarı İlker Uzuner, "Aksu mahallesi Giresun'un nüfusu en kalabalık olan mahallesidir. Mahallemiz yıllarca çöp kokusundan camlarını açamadı, balkonlarına çıkamadı. Geçmişte Katı Atık Bertaraf Tesisi yokken vahşi çöp döküm alanının bugün boşaltılması gerekmektedir. Doğu Karadeniz'in en güzel ada manzaralı sahilinin eski günlerine kavuşması için biran önce yetkililerin çalışma başlatması gerekir. Bu sahildeki çevre katliamı çöp dağı ne insanlığa ne de Giresun'a yakışmıyor. Gönlümüz istiyor ki bu alandaki hafriyatta düzenlenerek bu eşsiz güzellikteki alan yeniden tüm halkımızın hizmetine açılsın" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Giresun Adası Manzaralı Çöplük Şok Yaratıyor - Son Dakika

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