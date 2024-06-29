Giresun Alucra'da Hafızlık İcazet Programı Gerçekleştirildi

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Giresun'un Alucra ilçesinde hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler için icazet programı gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğüne bağlı Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitim gören 15 öğrenci, Alucra Spor Salonu'nda organize edilen programda icazet aldı.

Kaymakam Ejder Şahin, öğrencilerin, fedakar öğretmenlerinin direktifleri altında disiplinli çalışmalarıyla bu süreci yılmadan tamamladığını söyledi.

Ailelere de teşekkür eden Şahin, "Öğrencilerimizin bu zorlu ve uzun süreçte eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlaması sizlerin desteği sayesindedir. Bugünkü merasimin, hafızlığını tamamlamış gençlerimiz ve yüce milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

İlçe Müftüsü Adem Akçelik ise hafızlık merasimlerinin, en hayırlı merasimler olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından hafızlara, altın hediye edildi.

Programa, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ, davetliler ve aileler katıldı.