Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresunspor\'u ziyaret etti

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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, TFF 2. Lig'de mücadele edecek Giresunspor'u ziyaret etti.

Kulüp başkanı Emin Eltuğral, kulüp tesislerinin girişinde karşıladığı Başkan Köse'ye yeni sezon hedefleri hakkında bilgi verdi.

Köse, Giresunspor'un her zaman yanında olduklarını belirterek, "Giresunspor şehrimizin gururu, hepimiz için çok değerli. Yeni sezonda da elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. İnanıyoruz ki takımımız, taraftarımızın da desteğiyle yeni başarılara imza atacaktır." dedi.

Kulüp başkanı Eltuğral ise Belediye Başkanı Köse'ye teşekkür ederek, "Şehrimizin desteği her zaman bizim için önemli. Belediye Başkanımızın ziyareti takımımıza büyük moral oldu." diye konuştu.