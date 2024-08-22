Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Çıtlakkale, Osmaniye, Kale, Kapu ve Sultan Selim mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Köse, her mahallenin sorunlarını çözmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

22.08.2024 11:19  Güncelleme: 11:27
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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, sorunları yerinde çözmek için Çıtlakkale, Osmaniye, Kale, Kapu ve Sultan Selim mahallelerini ziyaret etti. Başkan Köse, "Her mahallemizin sorunlarını tek tek dinleyecek ve çözümler üreteceğiz. Daha yaşanabilir bir Giresun için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemeye devam ediyor. Tarihi Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda Başkan Köse, Çıtlakkale, Osmaniye, Kale, Kapu ve Sultan Selim mahallelerini ziyaret ederek, muhtarlar ve yurttaşlarla bir araya geldi. Programa, Osmaniye Mahalle Muhtarı Caner Ülgen, Kale Mahalle Muhtarı Muammer Daban, Kapu Mahalle Muhtarı Veli Kemalettin Keçici ve Sultan Selim Mahalle Muhtarı Regaip Aydın katıldı.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Köse, şehir genelinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. İhtiyaçlara yönelik çözüm önerilerinin verildiği ve belediye projeleri hakkında görüş alışverişlerinin yapıldığı toplantıda Köse, her bir mahallenin ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Belediye Başkanı Köse, gelecek haftalarda da farklı bölgelerde ziyaretlerini sürdüreceğini belirterek, "Her mahallemizin sorunlarını tek tek dinleyecek ve çözümler üreteceğiz. Daha yaşanabilir bir Giresun için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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