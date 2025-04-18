Giresun Belediye Başkanı Köse'den Çevre Yolu Talebi

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nda, "Giresun'un trafik sorunu ortada, güney çevre yoluna çok ciddi ihtiyacımız var. Belediye olarak bizim de hak ettiğimiz kredi ve hibeleri istiyoruz" dedi.

Başkan Köse, DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı için kente gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı, Ordu-Giresun Havalimanı'nda karşıladı.

Köse, Cevdet Yılmaz ve bakanlara 'Hoş geldiniz' diyerek, kendilerini Giresun'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Toplantı heyeti ise misafirperverliği için Köse'ye teşekkür etti.

Köse, daha sonra heyet ile birlikte programın gerçekleşeceği İl Özel İdare binası toplantı salonuna hareket ederek, toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan Köse, "Giresun'un trafik sorunu ortada, güney çevre yoluna çok ciddi ihtiyacımız var. Lütfen bunu dikkate almanızı arz ederim. Birçok ilde hayata geçen çevre yolu şehrimizin ön önemli önceliğidir. Belediye olarak bizim de hak ettiğimiz kredi ve hibeleri istiyoruz. Başvurularımız sonuçsuz kalıyor. Eşit ve adaletli hizmet istiyoruz. Sizlerden de bunu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, merkezi Giresun'da bulunan DOKAP'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Giresun, Çorum, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iş dünyası temsilcileri de hazır bulundu.