Giresun Belediyesi Evde Bakım ve Temizlik Hizmetleri Genişliyor

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(GİRESUN) - Yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere görev yapan Giresun Belediyesi Evde Bakım ve Temizlik Hizmetleri, artan talepleri karşılamak amacıyla personel sayısını ve hizmet alanını genişletti.

Giresun Belediyesi Evde Bakım ve Temizlik Hizmetleri faaliyetlerini önemli ölçüde artırdı. Evde bakım hizmetleri ile temizlik işlerini yürüten ekipler, şehrin çeşitli mahallelerindeki hanelerde aktif olarak görev yapıyor. Birim, günlük olarak belirli sayıda hane ziyareti gerçekleştirirken, verilen hizmetler arasında kişisel bakım, ev temizliği ve alışveriş gibi yaşamı kolaylaştıran faaliyetler yer alıyor.

Söz konusu birimden hizmet almak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların, belediyeye başvurmaları yeterli oluyor.