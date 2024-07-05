Giresun Belediyesi İtfaiye Ekipleri Özel Eğitim Alıyor

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangın ve kurtarma operasyonlarına daha etkin bir şekilde müdahale edebilmek için özel eğitimler alıyor.

Giresun Belediyesi, her an oluşabilecek afet ve olaylara karşı kendisini hazır tutuyor. Bu kapsamda, itfaiye ekipleri, yangın ve kurtarmaya ilişkin özel eğitimler alıyor. Son olarak, itfaiye personeline Giresun Kalesi'nde ip ile erişim teknikleri konusunda iniş çıkış, üçe bir tahliye, hava hattı kurulumu ve yaralı tahliyesi konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimler, personelin binaların dış cephesine veya zor erişim noktalarına güvenli bir şekilde ulaşabilmesini sağlayacak temel teknikleri kapsadı.

Bu tür eğitimlerin, personelin profesyonel yeteneklerini sürekli olarak güçlendirmesine ve yangın kurtarma operasyonlarında daha etkin bir performans sergilemelerine yardımcı olması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Fuat Köse, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu eğitimlerdeki amacımız, ekiplerimizin yangın ve kurtarma operasyonlarında her türlü zorluğa karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak. Bu eğitimler, personelimizin teknik becerilerini güçlendirerek şehrimizin güvenliğine daha etkin bir katkıda bulunmalarını sağlayacak. Eğitimlerimiz periyodik olarak devam edecektir" dedi.