Giresun Belediyesi Yaz Etkinlikleri Başlıyor

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, bu ay şehrin kültürel ve sanatsal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla çeşitli yaz etkinlikleri düzenleyecek.

Giresun Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından temmuz ayında organize edilen yaz etkinlikleri arasında açık hava konserleri, yazlık sinema ve müzik dinletileri yer alacak. Kültür İşleri Müdürlüğü yetkilileri; yaz etkinlikleriyle şehirdeki sosyal bağları güçlendirmeyi, sanatı ve kültürel değerleri ön plana çıkarmayı hedeflediklerini ve etkinliklere tüm kent sakinlerini davet ettiklerini bildirdi.

Temmuz ayı yaz etkinlikleri programı; yarın saat 20.30 Plajlar Bölgesi'nde (Güre Mevkii) Cihan Uzunahmetoğlu konseri ile başlayacak ve 4 Temmuz Perşembe günü saat 20.30 Botanik Park Yazlık Sinema ile devam edecek.

Etkinlikler, 31 Temmuz Çarşamba gününe kadar sürecek.