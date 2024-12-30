Giresun Belediyesi Yeni Yıl Işıklandırma Çalışması Yaptı

Güncel

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi ekipleri, yeni yıl öncesinde caddeleri ve sokakları ışıklandırma çalışması yaptı.Giresunlular ışıklandırma alanlarında bol bol anı fotoğrafı çektirdi.

Giresun Belediyesi, yeni yıl öncesinde caddeleri ışıklandırdı. Gazi Caddesi, Atatürk Meydanı, Topal Sokak ve Alparslan Caddesi'nde uygulanan ve yeni yılın neşesini simgeleyen ışıklandırmalar, vatandaşların beğeni ile karşılandı.