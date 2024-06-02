Giresun Güce'de ağaç devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Giresun Güce'de ağaç devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Giresun Güce\'de ağaç devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Giresun'un Güce ilçesine bağlı Tekkeköy köyü Ağaçbaşı Yaylası'nda ormanlık alanda kesim yapıldığı sırada Hasan Yaman'ın üzerine ağaç devrildi. Ağır yaralanan Yaman, 112 Acil Sağlık ekiplerince Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02.06.2024 21:15
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Giresun'un Güce ilçesinde bir kişi üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tekkeköy köyü Ağaçbaşı Yaylası'nda ormanlık alanda kesim yapıldığı sırada Hasan Yaman'ın (40) üzerine ağaç devrildi.

Ağır yaralanan Yaman, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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