Giresun'un Dereli ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede bir iş yerinde yapılan aramalarda bidonlarda toplam 1 ton gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
İş yeri sahibi U.K'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Akaryakıt Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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