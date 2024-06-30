Giresun'da Baba ve Oğlu Denizde Boğulma Tehlikesi Geçirdi

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Giresun'un Keşap ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Düzköy köyü sahil kesiminde serinlemek için denize giren D.D. (14) bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumunu fark eden baba C.D. (46) oğlunu kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi atlattı.

Çevredekilerin sudan çıkardığı baba ve oğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan baba ile oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.