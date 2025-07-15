Giresun'da Denize Girmek Yasaklandı

Giresun Valiliği, deniz koşullarındaki olumsuzluk nedeniyle il sınırları içerisindeki sahil ve plajlarda gün içerisinde denize girilmesinin yasaklandığını bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, deniz koşullarının can güvenliğini tehdit ettiği ifade edildi.
Açıklamada, gün içerisinde denize girmenin yasaklandığına işaret edilerek, "Giresun il sınırları içerisinde tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Lütfen denize girmeyiniz. Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından yasağa uymalarını önemle rica ederiz. Uyarıları dikkate alınız. Güvenliğinizi riske atmayınız." denildi.
Açıklamada, polis ve jandarma ekiplerinin plajların bulunduğu bölgelerde denetimler gerçekleştirerek, denize giren vatandaşları uyardığı belirtildi.
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