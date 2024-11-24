Giresun\'da Eğitime Kar Engeli

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Giresun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Giresun merkez ve Espiye ilçelerinde de köy okullarında yarın eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği kaydedildi.