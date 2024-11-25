Giresun'da Eğitime Kar Engeli

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Giresun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dereli ve Doğankent ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Giresun merkez ile Espiye ve Görele ilçelerinde de köy okullarında yarın için eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.