Giresun'da Kan Bağışı Kampanyası

Giresun'un Doğankent ilçesinde Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenledi.
Merkez Mahalledeki eski belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen kampanyaya Belediye Başkanı Rüşan Özden de destek verdi.
Türk Kızılay yetkilisi Dr. Mahmut Yürsür, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.
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