Giresun'da Kar Nedeniyle Yol Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Giresun'da Kar Nedeniyle Yol Çalışmaları Sürüyor

Giresun\'da Kar Nedeniyle Yol Çalışmaları Sürüyor

Giresun'da kar nedeniyle kapanan 23 köy yolu için açma çalışmaları devam ediyor.

15.02.2025 14:49
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Giresun'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 23 köy yolunun açılması çalışmaları sürüyor.

İl genelinde bir süredir etkili olan kar dolayısıyla Şebinkarahisar'da 11, Alucra ve Dereli ilçesinde 6'şar olmak üzere 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerince yolların ulaşıma açılması amacıyla iş makineleri yardımıyla çalışma yürütülüyor.

Öte yandan Dereli ilçesinin Tamdere köyü mevkisinde yamaçtan kayan kar birikintisi, Dereli-Şebinkarahisar kara yoluna düştü.

Kısa süre aksayan ulaşım, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yeniden normale döndü.

Yetkililer, sürücüleri araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları ve yol koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da Kar Nedeniyle Yol Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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