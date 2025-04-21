Giresun\'da Kariyer Fuarı Açıldı

Giresun Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı" (DOKKAF'25) başladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen "Yetenek Her Yerde" temalı Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında düzenlenen fuar, Güre yerleşkesinde açıldı.

Fuarın açılışında konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, bölgesel kalkınma ve gençlerin geleceği adına son derece önemli bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Vali Serdengeçti, gençlerin geleceğine yatırım yapmanın eğitim vermenin yanı sıra onları iş dünyasıyla buluşturmakla mümkün olabileceğine işaret etti.

Kariyer imkanlarının yanı sıra sektördeki profesyonellerle tanışmanın önemli bir fırsat olduğunu aktaran Serdengeçti, "İş dünyası sadece başarıyı değil, aynı zamanda toplumsal sorumlulukları da gözeterek daha güçlü bir toplum inşa etmek için bizlere ihtiyaç duymaktadır. İşte bu noktada, siz değerli gençlerimizin katkıları, bölgenin ve ülkemizin gelişimi için çok önemli olacaktır." diye konuştu.

Serdengeçti, gençlerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Onlara rehberlik etmeye, en iyi geleceği sunabilmek adına her türlü desteği sağlamaya kararlıyız. Hep birlikte daha aydınlık bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyeceğimize olan inancımız tamdır." dedi.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ise fuar ile gençlere kariyer yolculuklarında destek sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Fuarda 6 bölge üniversitesi paydaşımızdır. Paydaş üniversitemize ve rektörlerimize verdikleri katkı için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Fuar açılışının ardından organizasyona katkı sağlayan kuruluşlara plaket verildi.

Açılışa, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de katıldı.