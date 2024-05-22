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Giresun'da kavga sırasında akrabasını bıçaklayarak öldüren kişi yakalandı.

Merkeze bağlı Akçalı köyünde, Veysel Alkan (67) ile akrabası A.İ. (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.İ, bıçakla Alkan'ı yaraladı.

Alkan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri tarafından A.İ. gözaltına alındı.