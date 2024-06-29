Giresun'da kaybolan Alzheimer hastası bulundu

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yaylada kaybolan Alzheimer hastası bulundu.
Çakıl Yaylası'nda dün akşam saatlerinde ormanlık alana gittikten sonra geri dönmeyen 77 yaşında İbrahim Öksüz'ün yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Öksüz, AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan aramalar sonucu gece saatlerinde Sütlüen obasında bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen Öksüz, ailesine teslim edildi.
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