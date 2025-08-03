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Giresun'da Kedilere Şefkat Eli

Giresun\'da Kedilere Şefkat Eli
03.08.2025 11:51
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Temel Sezer, engelli kedilere bakarak ve sahipsiz kedilere mama bırakarak hayvanlara destek oluyor.

Giresun'da bazıları engelli 25 kedinin yaşama tutunmasını sağlayan Temel Sezer, sahipsiz kediler için de her gün belirli noktalara mama bırakıyor.

Uzun yıllar yaşadıkları Almanya'dan yaklaşık 10 yıl önce memleketleri Tirebolu ilçesinin Çeğel köyüne dönen Temel ve Elmas Sezer çifti, ilk olarak "Dombili" adını verdikleri kediyi sahiplendi.

Yürüme ve görme engeli bulunan 5 kediye evlerinde bakan Sezer çifti, yaklaşık 300 metrekarelik bahçelerine yerleştirdikleri kulübelerde de 20 kedi besliyor.

Temel Sezer, evinin giriş bölümünde oluşturduğu mutfakta hazırladığı mamaları ise her gün sahipsiz kediler için köyün yanı sıra ilçede belirli noktalara bırakıyor.

Emekli tır şoförü Temel Sezer, AA muhabirine, hayvanları koruyup kollamanın her insanın görevi olduğunu söyledi.

Türkiye'ye döndükten sonra kendisini hayvanlara adadığını belirten 60 yaşındaki Sezer, hasta ya da yaralı kedilerin tedavilerini yaptırdığını belirtti.

Sezer, sokakta yaralı hayvan gördüğünde duyarsız kalamadığını ifade ederek, "Muhtaç hayvanı alıp veterinere götürürüm, kurtarabilirsem ne ala ama kurtaramazsak da yapacak bir şey yok. Seviyorum hayvanları. Hiçbir hayvana zarar vermem." dedi.

Evinin önüne çok sayıda kedi bırakıldığını dile getiren Sezer, hiçbir kediyi kaderine terk etmediğini vurguladı.

"Allah benim elimi darda koymuyor, rızkı veriyor"

Sezer, yaşadığı binaya 8 yıldır evde baktığı engelli kedisi "Güneş"in adını verdiğini belirterek, "Güneş benim bereketim, onu baktığım için Allah benim elimi darda koymuyor, rızkı veriyor." diye konuştu.

Kedilerin bakımında en büyük destekçisinin eşi olduğunu anlatan Sezer, şöyle devam etti:

"Bahçemde oluşturduğum alanda 20 civarında kediyi barındırıyorum. Sürekli yolda yatan, araba çarpma riski olan kedilere de orada bakıyorum. Yavruyken bana gelenlere de tedbir amaçlı orada bakıyorum çünkü yavrular araçları bilmiyor, araçların altında yatıyorlar."

Sezer, bazı hayvanları ameliyat ettirdiğini anlatarak, "Kedilerimden biri var ki sokaktan almasaydım ölecekti, onu hayata tutundurdum, ne mutlu bana. Ölen de oldu ama ben insanlık görevimi yaptım. Veterinerler de çok yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.

Engelli kedilerinin yaşaması için her şeyi yaptıklarını dile getiren Sezer, "Ben insanlık görevimi yapıyorum. Dışarı atsam bu hayvan dışarıda yapamaz, ölür." dedi.

"Eşimle gurur duyuyorum"

Elmas Sezer ise eşi ile gurur duyduğunu belirterek, vicdan sahibi bir insanla yaşamanın güzel bir his olduğunu söyledi.

Elinden geldiği kadar eşine destek olmaya çalıştığını ifade eden Sezer, kendi ihtiyaçlarını bir kenara bırakıp kediler için harcama yaptıklarını kaydetti.

Sezer, bakımını üstlendikleri hiçbir kediyi yarı yolda bırakamayacaklarının altını çizerek, "Bir felçli kediyi kime bırakabilirsiniz? Eşim o kadar fedakarlık yapıyor ki gece saatlerine kadar yemek pişirir, onlar için uğraşır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, giresun, Güncel, Çevre, Yaşam, kedi, Son Dakika

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