Giresun\'da Klima Denetimi

Giresun'da toplu taşıma araçlarında klima kullanımına yönelik denetim yapıldı.

Giresun Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bunaltıcı sıcakların toplu taşıma araçlarında klima kullanımını kaçınılmaz hale getirdiği belirtildi.

Zabıta ekiplerinin vatandaşların sağlıklı ve konforlu bir şekilde seyahat etmesi için şehir içindeki toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, denetimlerde araçların bir bölümünde klimaların aktif olarak çalıştığının görüldüğü, eksiklik tespit edilen araçlar şoförlerine ise gerekli uyarıların yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğine işaret edildi.