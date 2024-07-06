Giresun'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında Valilik makamında toplandığı belirtildi.
Açıklamada, kentte bugün başlayıp pazar günü sonuna kadar sürecek olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla tüm Giresun sahili boyunca 8 Temmuz Pazartesi gününe kadar denize girilmesinin yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.
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