Giresun'da Refüjlere Orman Gülü Dikimi Başladı

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin estetik görünümünü arttırmak amacıyla refüjlere orman gülü dikmeye başladı.

Daha önce de kavşak ve orta refüjlere fındık ocağı diken ekipler, otogar yöresinde uyguladığı ve Karadeniz Bölgesi'ne özgü orman gülü dikimi ile yeşil alanların arttırılmasına katkı sağlayacak.

"Yerel bitki örtüsünü korumayı hedefliyoruz"

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu projeyle hem çevremize sahip çıkıyor hem de şehrimizi daha yeşil, daha güzel bir hale getirmek için çalışıyoruz. Orman gülü bölgemizin simgesi haline gelmiş bir bitki ve bu bitkileri refüjlere dikerek hem görsel bir zenginlik yaratmayı hem de yerel bitki örtüsünü korumayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, projenin ilk etapta belirlenen yerlerde, ilerleyen süreçte ise şehrin diğer alanlarında uygulanacağını bildirdi.