Giresun'da TEGV'in 30. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Giresun'da TEGV'in 30. Yılı Kutlandı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın 30. yıl kutlamaları kapsamında tanıtım amaçlı giydirilen belediye otobüsü için düzenlenen programa katıldı. Programda çocuklar için etkinlikler yapılırken, eğitim alanında yapılan çalışmalara destek vurgulandı.

11.03.2025 15:31
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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) 30'uncu yılı kutlamaları kapsamında vakfın tanıtım görselleriyle giydirilen belediye otobüsü için Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı.

Başkan Köse, Giresun Belediyesi'nin katkıları ile vakfın eğitim alanında yaptığı çalışmalara tanıtım desteği vermek için giydirilen belediye otobüsü için Atatürk Meydanı'nda yapılan programda, şunları söyledi:

"Giresun Belediyemizin otobüslerinde TEGV reklamlarını kullanarak TEGV'in eğitim alanında yaptığı çalışmalara tanıtım anlamında destek oluyoruz. Bizler de Giresun Belediyesi olarak eğitim öğretime önemli katkılar sunuyoruz. Çocuk akademisi ve halk akademisi bunun en güzel örnekleri. Çocuklarımız Akademilerimize gelerek birçok kültürel ve sanatsal eğitimin yanı sıra sosyal yaşam konularında da gerekli eğitimi alıyor. Bunun yanı sıra şehrimizde yer alan okullarımıza da önemli katkılarımız oluyor. Okullarımızda çevre düzenlemesinden tutun, kaldırım çalışması peyzaj çalışmasına kadar yapıyoruz. Bu güzel günde sizlerle bir arada olmaktan onur duydum. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın 30'uncu yılını kutluyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Belediye tarafından programda çocuklar için yüz boyama etkinliği düzenlendi, çocuklara balon dağıtıldı. Programın sonunda ise çocuklar otobüse binerek şehirde tur attı.

Kaynak: ANKA

Fuat Köse, Giresun, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da TEGV'in 30. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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