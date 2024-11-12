Giresun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda şüpheliler M.A. ve M.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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