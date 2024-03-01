Giresun\'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, bakır hammadde sahasında incelemelerde bulundu

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Karamustafa köyünde bulunan bakır hammadde sahası ve cevher zenginleştirme tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Tanrısever, madenlerin devam etmesi ve köylülerin hayatına olan olumsuz etkilerin minimize edilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca, işten çıkarılan bir kişinin tekrar görevine dönmesi için de görüşmeler yapıldığı ifade edildi.