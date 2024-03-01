Giresun merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu şebekelerinin deşifre edilip suçların önlenmesi amacıyla Giresun, Adana ve Samsun'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.K, V.K. ve M.Y'nin üzerinde çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcılığına çıkarıldı.
Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Manisa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 595 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli'nin Baklan ilçesinde AK Parti'den temayül yoklamasına katılan BBP Başkan Adayı Hamdi Cin'in adaylığı YSK tarafından düşürüldü.
Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri üzerine konuşuldu ve seçimlerde başarıya ulaşmak için birlikte çalışma kararı alındı. Toplantıya AK Parti ve MHP ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve meclis üyesi adayları da katıldı.
Kozluk ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı tırın dorsesindeki etrafı hurdalarla kapatılmış gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Tır şoförü M.A.A. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Muş'un Varto ilçesine bağlı Yılanlı köyünde bir çocuk, atının eyerini çaldığını iddia ettiği şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ve ambulans bölgeye sevk edildi. Şüpheli şahsın arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Karamustafa köyünde bulunan bakır hammadde sahası ve cevher zenginleştirme tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Tanrısever, madenlerin devam etmesi ve köylülerin hayatına olan olumsuz etkilerin minimize edilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca, işten çıkarılan bir kişinin tekrar görevine dönmesi için de görüşmeler yapıldığı ifade edildi.
Alaplı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, adaylık açıklamasının ardından saha çalışmalarına ağırlık vererek mahalle mahalle geziyor. Ocak, halkın teveccühünü kazanmak ve Alaplı'yı cazibe merkezine dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?