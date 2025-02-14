Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 47 gram sentetik uyuşturucu ve 26 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan İ.H.C. ve K.D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama - Son Dakika
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