Giresun\'da 2024-2025 Eğitim Dönemi Başladı

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Giresun'da, 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Merkez 19 Eylül İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende, sayı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ilk ders zilini çaldı.

Vali Serdengeçti, yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, Giresun'da 358 okulda 6 bin 100 öğretmen ve 66 bin 828 öğrenci ile eğitim öğretim döneminin başladığını söyledi.

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende, çeşitli gösteriler de sunuldu.

Vali Serdengeçti, daha sonra sınıfları gezdi, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.