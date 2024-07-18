Giresun Espiye'de Tüketilemeyen Suların Çeşmeleri Kapatıldı - Son Dakika
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Giresun Espiye'de Tüketilemeyen Suların Çeşmeleri Kapatıldı

Giresun'un Espiye ilçesinde, Mescidi Aksa Camisi ve Esentepe Mahallesi'nde bulunan çeşmelerin suyu, yapılan analiz sonucunda tüketim amaçlı uygun olmadığı tespit edildi. Belediye tarafından belirli bir süre kullanıma kapatılan çeşmeler, suların uygun olması durumunda tekrar açılacak.

18.07.2024 15:05
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Giresun'un Espiye ilçesinde suyu tüketime uygun olmayan iki çeşme kapatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede bulunan kaynak sularının İlçe Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla rutin su analiz kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

Analiz sonucunda iki çeşmenin kapatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çam Mahallesi'ndeki Mescidi Aksa Camisi ve Esentepe Mahallesi'nde aile hekimliği önünde bulunan çeşme sularının 17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmeliğe göre escherichia coli, koliform bakteri ve pH parametreleri yönünden uygun olmadığı anlaşılmış olup, halk salığı açısından belediyemiz tarafından belirli bir süre kullanıma kapatılmıştır."

Söz konusu suların belirli aralıklarla analizlerinin yapılacağı aktarılan açıklamada, suların uygun olması durumunda çeşmelerin tekrar kullanıma açılacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu süre içerisinde vatandaşlardan duyarlılık göstermeleri istendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun Espiye'de Tüketilemeyen Suların Çeşmeleri Kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun Espiye'de Tüketilemeyen Suların Çeşmeleri Kapatıldı - Son Dakika
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