Giresun Millet Ormanı projesi devam ediyor - Son Dakika
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Giresun Millet Ormanı projesi devam ediyor

Giresun Millet Ormanı projesi devam ediyor

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, "Giresun Millet Ormanı" projesinin devam ettiğini bildirdi.

29.02.2024 12:38
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Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, "Giresun Millet Ormanı" projesinin devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "81 ile 81 Millet Ormanı" projesi kapsamında Giresun'daki millet ormanı 50 bin metrekarelik alan üzerinde uygulanıyor.

Gaziler Tepesi mevkisinde kurulan millet ormanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Serdengeçti, ilgililerden bilgi aldı.

Vali Serdengeçti, projenin tamamlanmasıyla sosyal ihtiyaçların önemli ölçüde karşılanabileceği ve şehrin güzel manzarasının keyifle seyredilebileceği yeni bir yaşam alanına kavuşacaklarını belirtti.

Giresun Millet Ormanı'nda, idare binası, manzara seyir terası, kameriye, kültür evi, kır kahvesi, büfe, serbest oyun alanı, ibadethane, yöresel ürün satış birimi, yaya yolu ve otopark gibi sosyal alanlar bulunacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun Millet Ormanı projesi devam ediyor - Son Dakika

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