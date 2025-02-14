Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinin tamamında, Yağlıdere ve Dereli ilçelerinde ise bazı okullarda bugün eğitime verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Şebinkarahisar'da kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Yağlıdere ilçesindeki belde ve köy okulları ile Dereli ilçesindeki Çalca Şehit Basri Apaydın İlkokulu ve Ortaokulu hariç tüm köy okullarında eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, merkeze bağlı Okçu Köyü İlkokulu ile Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu ve Ortaokulunda eğitime ara verildiği bildirilerek, Okçu köyünden, Sayca İmam Hatip Ortaokuluna gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı ifade edildi.