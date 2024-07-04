Giresun'un Güce ilçesinde yaşlı adam bahçede ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Beyyurdu yaylasında Ahmet Cece'nin (90) bahçede hareketsiz yattığını fark eden yakınları jandarmadan yardım istedi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Cece'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cece'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Güce İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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