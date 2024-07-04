Giresun Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri Başladı - Son Dakika
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Giresun Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri Başladı

Giresun Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet törenleriyle yaklaşık 4 bin 700 öğrenci mezun oldu. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, öğrencilere verilen nitelikli eğitimle gurur duyduklarını belirtirken, Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can ise bilgi, teknoloji ve eğitimin önemine vurgu yaptı.

04.07.2024 20:09
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Giresun Üniversitesinde 2023-2024 akademik yılı mezuniyet törenleri başladı.

Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda ilk mezuniyet töreni düzenlenirken, mevcut akademik yılda yaklaşık 4 bin 700 öğrenci Giresun Üniversitesinden mezun olacak.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı konuşmada, 27 bin öğrenciye verdiği nitelikli eğitim öğretimle yüz akı olan Giresun Üniversitesinin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Şu anda büyük özveriyle yetiştirdiğiniz, üzerine titrediğiniz, bu ana gelene kadar türlü fedakarlıklarda bulunduğunuz evlatlarınızın en mutlu günlerinden birine eşlik ediyorsunuz. Mezun olan öğrencilerimizin bu aşamaya gelmelerine katkı sunan siz değerli anne ve babalara teşekkür ediyoruz." dedi.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can ise günümüz dünyasında birey ve toplumlarda en büyük güç ve zenginliğin bilgi, teknoloji ve eğitim olduğunu söyledi.

Can, bilgi, teknoloji, eğitimin bireyleri güçlü kıldığına işaret ederek, "Bilgi ile donanmış, iyi eğitim almış bireyler hayata kolay tutunurlar. Zorlukları aşmakta zorlanmazlar. Bilgi, teknoloji ve eğitim, ekonomik kalkınmanın, sağlıklı işleyen demokratik bir düzen kurabilmenin ön koşuludur." dedi.

Konuşmaların ardından bölümlerinde dereceye giren mezun öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri Başladı - Son Dakika
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