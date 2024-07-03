Giresunlular Milli Takıma Destek İçin Atatürk Meydanı'nda Buluştu

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(GİRESUN) - Giresunlular, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda devam eden yolculuğuna destek olmak için Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin dev ekran kurdurduğu Atatürk Meydanı'nda toplandı. Millilerin galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından Atatürk Meydanı şenlik alanına dönüştü.

Atatürk Meydanı'nı dolduran binlerce Giresunlu, alkış ve tezahüratlarla Avusturya ile mücade eden milli takıma destek oldu. Başkan Köse de dev ekranda müsabakayı takip ederek, heyecana ortak oldu. Giresun Belediyesi Halk Akademisi eğitmenleri tarafından maçı izlemeye gelenlerin yüzleri boyandı.

Karşılaşmanın sona ermesiyle, kutlamalar milli takım marşları eşiliğinde gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

Belediye yetkilileri, 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Türkiye- Hollanda maçının da yine dev ekrandan yayınlanacağı bildirildi.