Girişimde Kadın Zirvesi Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Girişimde Kadın Zirvesi Antalya'da Gerçekleşti

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AGİDER işbirliğiyle düzenlenen 'Girişimde Kadın Zirvesi', kadın girişimcilerin ilham verici hikayelerinin paylaşıldığı bir etkinlik oldu. Zirve, kadın girişimcilerin karşılaştıkları sorunlar ve başarıları üzerine odaklandı.

06.03.2025 15:41
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) işbirliğiyle "Girişimde Kadın Zirvesi" düzenlendi. Kadınlar, ilham veren hikayeleri başaktörlerinden dinledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AGİDER işbirliğinde düzenlenen "Girişimde Kadın Zirvesi", Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda yapıldı.

Moderatörlüğünü AGİDER Başkanı Gökçen Atmaca'nın yaptığı zirveye, Chito Global Biyoteknoloji kurucusu Anıl Öztürk, Cantek Soğutma Yönetim Kurulu Üyesi Canan Aydan Karaca, Arya-Al Digital Workforce kurucusu Ufuk Peker ve Beije Woman kurucusu Doruk Akpek katıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, kadınların girişimcilik dünyasında da dönüşümün ve yenilikçiliğin simgesi olduğunu belirterek, "Bugün kadınların cesaretini, azmini ve liderlik gücünü kutlamak ve her alanda kadını ve emeğini konuşacağız. Girişimcilik sadece yeni fikirlerin ortaya çıkmasını değil, aynı zamanda toplumu ve ekonomiyi ileriye taşıyan sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretmeyi de gerektiriyor. Kadın girişimciler toplumun dinamiklerini çok daha iyi anlayan detaycı ve titiz gözlemler yapabilen insana ve çevreye duyarlı etkili projelerle geliştiren bireyler olarak bu alanda fark yarattıklarını düşünüyorum. Bir kadın olmaktan da gurur duyuyorum" diye konuştu.

"Kadınlarımızın iş hayatındaki katkılarının ve varlığının istenilen ölçüde olduğunu söyleyemeyiz"

AGİDER Başkanı Gökçen Atmaca da kadın girişimcilerin hala finansmana erişim ve toplumsal ön yargılar gibi sorunlarla karşılaştığına dikkat çekerek, "Kadın girişimciliğini güçlendirmek ve desteklemek için biraya geldik. Kadınların yenilikçi fikirlerle ve büyük bir azimle iş dünyasına yön verdiğini görüyoruz. Ancak kadın girişimciler hala finansmana erişim ve toplumsal ön yargılar gibi sorunlarla karşı karşıya. Ülkemizde de kadın erkek eşitliği yasal olarak sağlanmış olsa da kadınlarımızın iş hayatındaki katkılarının ve varlığının istenilen ölçüde olduğunu söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Zirveye konuk olan kadın girişimciler yola nasıl çıktıklarını, başarı hikayelerini, finansal ve sosyal konularda karşılaştıkları zorlukları katılımcılarla paylaştı. Girişimci kadınlar, "Hedeflerinizi iyi planlayarak yola çıkın ve zorluklarla mücadele ederken asla cesaretinizi kaybetmeyin, başarının ön koşulu doğru ekip, doğru zaman ve iyi uygulamadır. Doğru kişilerle tanışıp iletişim kurun, güvenilir bir network oluşturun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Girişimde Kadın Zirvesi Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika

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