Gizem Serra'nın Azmiyle Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Gizem Serra'nın Azmiyle Başarı Hikayesi

Gizem Serra\'nın Azmiyle Başarı Hikayesi

9 yaşındaki Gizem Serra, tekerlekli sandalyesine rağmen sosyal aktivitelerdeki başarısıyla örnek oluyor.

16.05.2025 13:02
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Bolu'da 9 yaşındaki özel gereksinimli Gizem Serra Bektaş, yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmesine rağmen sosyal aktivitelerden geri kalmıyor.

Anne karnındayken spina bifida (ayrık omurga) teşhisi konulan Gizem Serra, doğumdan sonra bazı ameliyatlar geçirdi.

Rahatsızlığı nedeniyle yürüyemediği için yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kalan Gizem Serra, ailesinin sevgisi ve ilgisi sayesinde yaşam sevincini kaybetmedi.

Eğitimine devam ettiği İnkılap İlkokulu'nda arkadaşlarıyla çeşitli etkinliklere katılan 3. sınıf öğrencisi Gizem Serra, son olarak halk oyunları ekibine dahil oldu.

Dönem başından bu yana provalarda yer alan Gizem Serra, azmiyle kısa sürede ekibe alıştı.

Halk oyunları ekibinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Karayolu Trafik Güvenliği Haftası gibi özel günlerde sergilediği gösterilere tekerlekli sandalyesiyle katılan Gizem Serra, performansıyla beğeni topluyor.

"Neşesi bizi de motive ediyor"

Sınıf Öğretmeni Emrah Arabacı, AA muhabirine, neşesi ve yaşama sevinci dolayısıyla öğrencisini çok sevdiklerini söyledi.

Gizem Serra'nın neşesinin kendilerini de motive ettiğini aktaran Arabacı, "Dezavantajını en güzel şekilde perdeliyor. Biz de elimizden geldiğince her alanda destek oluyoruz. Sosyal aktivitelerde çok istekli, hemen hemen her etkinlikte görev alıyor. En önde yerini alıyor. Bu konuda çok istekli. Biz de fırsat eşitliği adına seve seve bunu kabul ediyoruz, tüm etkinliklerde yer veriyoruz." diye konuştu.

Arabacı, okulda oluşturulan halk oyunları ekibinde de yer alan Gizem Serra'nın performansıyla beğeni topladığını kaydetti.

Halk oyunları öğretmeni Sümeyra Sert Ağca da ekibe bu yıl Gizem Serra'nın da dahil olduğunu belirterek, "Gizem de ekipte olmak istedi. Biz de nasıl yaparız diye düşünerek ona göre bireyselleştirilmiş program yapmaya çalıştık. Onu bu şekilde sürece dahil ettik." bilgisini paylaştı.

Ağca, farklılıkların zenginlik olduğuna inandıklarını dile getirerek, "Gizem çok mutlu şekilde bütün çalışmalarımıza katıldı. Gruptaki kızlar da onu çok seviyor ve destekliyor. Her zaman ellerinden geleni yapıyorlar. Ailesi de her zaman bunun bilincinde ve onu destekliyorlar. O ekibimizde olduğu için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Gizem Serra'nın halk oyunları ekibine renk kattığına değinen Ağca, "Onu halk oyunu grubunda gören izleyiciler başta şaşırıyor, sonrasında keyifle izliyorlar. Çok da hoşlarına gidiyor. Diğer engelli bireylerin aileleri de bundan keyif ve örnek alıyor. En azından çocukların iyi şeyler yapabileceğinin, engellerin bir engel olmadığının farkında oluyorlar." şeklinde konuştu.

Gizem Serra Bektaş ise okulunu ve arkadaşlarını çok sevdiğini söyledi.

Okulda çeşitli aktivitelere katılarak eğlendiğini belirten Bektaş, "Teneffüslerde koridorlarda geziyorum, bahçede oynuyorum. Halk oyunları ekibinde yer aldım, gösteriler yaptık, çok eğlendim. Çalışmalarımız güzel geçiyor." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Eğitim, Yaşam, bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gizem Serra'nın Azmiyle Başarı Hikayesi - Son Dakika

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