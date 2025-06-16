Kartal'da, alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla gizlice çekim yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Kordonboyu Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde gizlice görüntü alındığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.
Polisin incelemesinde, kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla bir kadının görüntüsünü gizlice kaydettiği tespit edilen Ü.G. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen şüpheli hakkında, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gizli Çekim Yapan Şüpheliye Adli Kontrol - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?