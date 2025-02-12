GKRY'de Okullara Bombalı Saldırı Tehdidi

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 200'den fazla okula e-posta yoluyla gönderilen "bombalı saldırı" tehdidinin kaynağının araştırıldığı bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, dün GKRY genelinde e-postayla 200'den fazla okula "bombalı saldırı" yapılacağına dair Yunanca yazılmış mesaj gönderildi.

Polis, tehdit mesajlarının ulaştığı başkent Lefkoşa'daki bazı okullardan öğrencileri tahliye ederek sınıflarda arama yaptı.

Bazı gazete ve internet siteleri, polis yetkililerine dayandırdıkları haberlerinde, ülke genelindeki 200'den fazla kreş, ilkokul ve liseye ulaşan tehdit e-postalarının Rusya'dan gönderildiğini iddia ederek polisin, mesajların kaynağını bulmak için araştırmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Fileleftheros gazetesinin haberinde, "tehdit mesajlarının Rumcaya başka bir dilden çevrilmiş ve yazım hatalarıyla dolu" olmasının birçok soru işaretini de beraberinde getirdiğine işaret edildi.

GKRY'de daha önce de havalimanları ve bazı tesislere yönelik terör saldırısı ihbarları yapılmıştı.