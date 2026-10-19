Global kripto borsaları Türkçede ısrarcı: Kraken, Biconomy, Tapbit ve P2B dil desteğini kaldırmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Global kripto borsaları Türkçede ısrarcı: Kraken, Biconomy, Tapbit ve P2B dil desteğini kaldırmıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Global kripto borsaları Türkçede ısrarcı: Kraken, Biconomy, Tapbit ve P2B dil desteğini kaldırmıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye’de izinsiz faaliyet gösteren kripto para borsalarına yönelik erişim engeli kararları sürerken bazı küresel platformlar Türkçe hizmet vermeye devam ediyor. Daha önce erişim engeli kararlarına konu olan Biconomy ve Tapbit’in yanı sıra Türkiye’de faaliyet izni bulunmayan Kraken ve P2B gibi borsaların internet sitelerinde de Türkçe arayüz ve üyelik çağrıları yer alıyor.

Türkiye’de kripto varlık piyasasını düzenleyen 7518 sayılı Kanun’un 2024 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte, yurt dışı merkezli kripto para borsalarının Türkiye’deki kullanıcılara yönelik faaliyetleri yeni kurallara bağlandı. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesi kapsamında, yurt dışındaki kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Türkiye’deki kişilere yönelik faaliyetleri belirli şartlara tabi tutuluyor. Türkçe internet sitesi oluşturulması, Türkiye’deki kullanıcılara yönelik reklam ve pazarlama faaliyetleri yürütülmesi, hizmetlerin Türkiye’ye yönelik olduğunun değerlendirilmesinde dikkate alınan kriterler arasında bulunuyor.

İZİNSİZ FAALİYETE 5 YILA KADAR HAPİS

Mevzuat kapsamında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetleri için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor.

KRAKEN, BICONOMY, TAPBIT VE P2B TÜRKÇE HİZMET VERMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Aradan geçen süreye rağmen Türkiye’de faaliyet izni bulunmayan bazı küresel kripto para borsalarının internet sitelerinde Türkçe dil desteği aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. 18 Ekim 2026 itibarıyla yapılan incelemede Kraken, Biconomy, Tapbit ve P2B’nin internet sitelerinde Türkçe arayüz ve kullanıcıları üyeliğe yönlendiren içeriklerin bulunduğu görüldü.

ABD merkezli Kraken, internet sitesinde Türkçe dil seçeneği sunuyor. Platformun ana sayfasında “Paranızın gücünü elinize alın” sloganı ve e-posta üzerinden kayıt alanı bulunuyor. Kraken Pro bölümünde ise kripto varlık çiftleri ile hisse senedi ve ETF işlemlerine yönelik kaldıraçlı işlem özellikleri Türkçe olarak tanıtılıyor.

Global kripto borsaları Türkçede ısrarcı: Kraken, Biconomy, Tapbit ve P2B dil desteğini kaldırmıyor
Global kripto borsaları Türkçede ısrarcı: Kraken, Biconomy, Tapbit ve P2B dil desteğini kaldırmıyor

Biconomy ise Türkçe arayüzünün yanı sıra yeni kullanıcılara yönelik ödül kampanyalarını öne çıkarıyor. Platformun internet sitesinde 500 USDT’ye kadar ödül ve işlem bonusu sunulurken kullanıcılar “Sadece 1 dakika sürer” ifadesiyle kayıt olmaya davet ediliyor.

Global kripto borsaları Türkçede ısrarcı: Kraken, Biconomy, Tapbit ve P2B dil desteğini kaldırmıyor

Tapbit platformunun Türkçe internet sitesinde USDT ile kripto varlık ve küresel hisse senedi işlemlerine yönelik tanıtımlar bulunuyor. Ayrıca platformun menüsünde türev işlemler bölümü de yer alıyor.

Global kripto borsaları Türkçede ısrarcı: Kraken, Biconomy, Tapbit ve P2B dil desteğini kaldırmıyor

P2B ise Türkçe internet sitesinde kendisini “P2B Kripto Para Borsası” olarak tanıtıyor. Ana sayfada yer alan “1 adımda kaydol” çağrısıyla ziyaretçiler üyelik oluşturmaya yönlendiriliyor.

Global kripto borsaları Türkçede ısrarcı: Kraken, Biconomy, Tapbit ve P2B dil desteğini kaldırmıyor

SPK, 50'DEN FAZLA KRİPTO BORSASINA ERİŞİM ENGELİ KARARI ALDI

SPK, Aralık 2024'te yayımladığı haftalık bültenle izinsiz faaliyet gösterdiği belirlenen 108 internet sitesine yönelik erişim engeli süreci başlattı. Söz konusu internet sitelerinin 50'den fazlasını kripto para borsaları oluşturdu. Kararlara konu olan platformlar arasında HTX, CoinW, Phemex, LATOKEN, KCEX, Hotcoin, OrangeX, BTCC ve Bitunix gibi uluslararası kripto para borsaları yer aldı.

Sermaye Piyasası KuruluTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Fransa’daki olaylar hükümeti sarstı Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
Bir saniye bile düşünmedi Selde her şeyini kaybeden esnaftan insanlık dersi Bir saniye bile düşünmedi! Selde her şeyini kaybeden esnaftan insanlık dersi
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye mi geçiyor Kulisleri hareketlendiren fotoğraf Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için... Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
Kız yurdunda tecavüz dehşeti Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu
16:36
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
16:11
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi Yürek yakan görüntüler
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler
15:49
Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü
Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
15:18
İsmail Kartal’dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
14:48
Savaş alanına dönen Fransa’da “sokağa çıkma yasağı“ talimatı
Savaş alanına dönen Fransa'da "sokağa çıkma yasağı" talimatı
14:14
İstanbul’daki konserde can vermişti Mesleği ortaya çıktı
İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
13:52
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için...
Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 16:51:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Global kripto borsaları Türkçede ısrarcı: Kraken, Biconomy, Tapbit ve P2B dil desteğini kaldırmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei